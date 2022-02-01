Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах
Джерело:фесйбук-сторінка "Варта Закарпаття"
На Закарпатті 10 жінок різного віку виштовхали автобус, який застряг у снігових кучугурах. Одна з очевидець зняла це на відео.
Інцидент трапився на Великоберезнянщині. Рейсовий автобус застряг просто над обривом.
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На Закарпатті пасажирки виштовхали автобус
За словами очевидців, рейсовий автобус, який курсує між селами Ростоцька Пастиль, Бегендяцька Пастиль і Костева Пастиль Закарпатської області, піднімаючись на гору, потрапив у сніговий замет над урвищем і не зміг самостійно виїхати. Тож пасажирки вийшли з автобуса та спільними зусиллями почали виштовхувати його з кучугури.
Якби не наші люди автобус опинився б в урвищі. Не передати страх нашого водія, і тих людей, які стояли над урвищем і штовхали автобус з останніх сил,
– зазначили очевидці.
На Закарпатті автобус застряг у кучугурах / Фото "Варти Закарпаття"
На опублікованому у мережі відео видно, як 10 жінок різного віку штовхали автомобіль. Згодом він таки виїхав із снігового замету.
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