Жиріновський був дуже корисним для Путіна, його немає ким замінити, – політолог

Скандальний російський політик Володимир Жиріновський таки помер. Хоч він був дуже корисним для російського диктатора.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, можна навіть припустити, що Кремлю подібну заміну буде важко знайти.

До теми Одіозний українофоб Володимир Жиріновський помер

Фесенко: Новим Жиріновським зараз є сам Путін

Політолог, аналізуючи образ Жиріновського, припустив, що спочатку він, можливо, діяв як засланець КДБ, який грав роль опозиціонера у новій політичній системі Росії. Проте потім він ввійшов у раж, що й помітила верхівка влади.

Жиріновський був дуже зручним і корисним елементом саме путінської політичної системи,

– наголосив Фесенко.

Також він зауважив, що українофобний політик почав не просто грати роль, а отримувати насолоду від своїх епатажів. У Росії побачили, що Жиріновський є дуже зручним каналом для того, щоб була резервація шовіністичних настроїв у російському суспільстві.

Він керований. З ним можна домовлятись. Його можна купувати. Час від часу, не завжди, Жиріновського дійсно використовували для якихось радикальних заяв і для того, щоб тестувати й громадську думку, і Захід. Як вони на це реагуватимуть. Володимир Фесенко Політолог

Фесенеко додав, що Кремль іноді дійсно слідкував за певними заявами та пропозиціями Жиріновського. Мовляв, навіть потім це частково втілювали в життя, якщо це було вигідно самому президенту держави-агресорки.

"Його не варто сприймати як тільки політичного клоуна, епатажного політика. Він був непересічний персонаж. Замінити його немає ким, але і не варто. У ролі нового Жиріновського виступає зараз сам Путін", – підсумував політолог.

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