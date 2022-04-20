"Жириновський такий один": хто може замінити в Росії пропаганадиста

Не так довго минуло після смерті українофоба Володимира Жиріновського, а йому вже шукають заміну. Вже навіть розглядали кандидатів нових придворних блазнів.

Хто замінить Жиріновського

Про це сказав міжнародний оглядач Іван Яковина. В ефірі 24 каналу він припустив, хто може замінити Жиріновського.

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За словами Яковини, назвали навіть "його старого коханця", губернатора Хабаровської області Михайла Дегтярьова. У нього в голові – тирса, але на тій посаді і не вимагається бути генієм.

Однак питання в тому, що однаково з цього нічого не вийде. Ліберально-демократична партія Росії – це була партія однієї людини,

– пояснив він.

Тим паче, навряд чи його виберуть через його сексуальні уподобання.

Знайти заміну неможливо

Тож знайти адекватну заміну Жиріновському просто нереально. Саме через це довгий час намагались приховати його смерть, тому що "зараз його ніким замінити".

"Жиріновський такий один. І через його смерть дуже сильно підірвалась стабільність парламентської та політичної системи. Це величезна проблема для Кремля", – додав Яковина.