Жирнов прокоментував можливість танкового прориву росіян у Київ

Генерал-майор Микола Жирнов, який з березня очолив Київську міську військову адміністрацію, відреагував на слова президента про єдиний сценарій захоплення Києва. Володимир Зеленський вважає таким танковий прорив окупантів у столицю.

На думку Володимира Зеленського, яку він раніше висловив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, теоретично російські загарбники можуть зайти в Київ. Але лише в одному випадку: якщо вони знищать все місто.

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"Щодо Києва, якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує РФ, і вони всі зараз прийдуть сотнями чи тисячами танками, то вони зайдуть до Києва", – говорив тоді президент.

Вести бойові дії в місті – найскладніше

Однак глава Київської ОВА Микола Жирнов вважає танковий прорив у місто не надто реалістичним сценарієм. Таку ймовірність, звісно, наші військові теж розглядають, однак, за словами генерал-майора, ведення бойових дій у місті – найскладніше.

Складно вести вогонь, маневрувати, забезпечувати боєприпасами, продовольством і пальним. У місті завжди є приховані підступи до противника, можливість ведення ближніх боїв з будь-якого будинку, підвалу,

– наголосив Жирнов.

І російські загарбники про це добре знають, адже вони мали такий гіркий досвід. Ідеться про ведення бойових дій, наприклад, у Чечні та Сирії.

Тому, підсумував глава Київської ОВА, найімовірніше, ворог усе ж спробує взяти Київ в облогу та висунути владі політичні вимоги. Наразі рашистам це ніяк не вдається. І, ми впевнені, що українські захисники й надалі триматимуть оборону столиці.

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