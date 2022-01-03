"Жирок чи бронежилет": у мережі висміяли дивний вигляд Путіна у новорічному вітанні

Новорічне привітання Володимира Путіна спровокувало жваву дискусію серед росіян. Втім, обговорють вони аж ніяк не промову очільник Кремля, а його дивний вигляд.

На відео, в якому Путін звертається до росіян, він одягнений у чорне пальто. Важко не помітити, що його живіт чомусь здається надто великим. У мережі спробували знайти цьому пояснення.

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"Гріється або наївся салатиків"

Користувачі твітеру активно почали висувати оригінальні теорії, аби пояснити, що сталося з Путіним. Дехто жартує, що російського президента обмотали вовняним поясом або обклали грілками. Мовляв, на вулиці все ж таки – зима. Натомість інші припускають, що проблема криється зовсім не у цьому. "Олів'є, оселедець під шубою, крабовий салат", – лаконічно висловлюють свої припущення.

"І тут бронежилет"

З першою "версією" у правдоподібності може позмагатися варіант з бронежилетом. Росіяни не виключають, що їхній лідер має такий дивний вигляд саме тому, що боїться навіть відео записувати без додаткового захисту. "Але який сенс одягати бронік, якщо голова без каски", – цікавляться користувачі мережі.

"Ховає руки під куртку"

Один із користувачів написав, що Путін міг просто замерзнути й тому вирішив засунити руку під куртку. Натомість, аби це не мало дивного вигляду, витягнув їх з рукавів. І ця теорія мала б право на життя, але зазнала нещадної критики. "Я спочатку теж думав, що там складені руки, а рукави порожні. Але він підняв руку й почухав свого носа", – відповіли на це припущення.

"Путін приховує механічну руку"

Поціновувачі кіно згадали стрічку "Фантомас розлютився" французького режисера Андре Юнебеля. В одного з героїв фільму, комісара Жюва, була "третя рука" – механічна. Зазвичай він ховав її під пальто, аби використати у потрібний момент. Тож у твітері жартують, що саме Жюва надихає російського лідера.

"Тоні Старк на мінімалках"

Згідно зі ще однією "версією", російський президент насправді – нова "Залізна людина". Саме тому під його верхнім одягом може бути захований дуговий реактор, як у Тоні Старка. Погоджуємося, заміна супергероя – така собі. Але це Росія, тому в принципі – не дивно.

Що ще пишуть у твітері

Є й дотепники, які вважають, що під пальто – хокейна форма. Адже напередодні Нового року Путін зустрічався з Лукашенком. Вони вирішили розважитися у матчі з відомими хокеїстами радянських часів.

Адже напередодні Нового року Путін зустрічався з Лукашенком. Вони вирішили розважитися у матчі з відомими хокеїстами радянських часів. Багато хто звертає увагу на неприродність відео. Люди вважають, що пару від дихання на морозі додали під час монтажу, а саме вітання знімалося у студійному павільйоні.

У Путіна вже відреагували

Росіяни настільки жваво обговорювали, що ж може приховувати їхній президент, що на це навіть відреагували у Путіна. Його речник Дмитро Пєсков одразу ж заперечив версію з бронежилетом. Крім цього, він також запевнив, що відео знімали одним дублем. Натомість посадовець звинуватив користувачів мережі у тому, що вони перегнули з фантазіями, пише Daily storm.

"Це повна дурість! Хлопці явно на Новий рік перестаралися", – заявив він.