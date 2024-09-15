Команда Циганкова розгромно програла Барселоні: матч ознаменувався скандальним рішенням арбітра

Каталонське дербі завершилось впевненою перемогою Барселони. Віктор Циганков не зміг принести користі своїй команді протягом години ігрового часу.

Жирона – Барселона 1:4

Голи: Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педрі, 64.

В чемпіонаті Іспанії з футболу цими вихідними проходять матчі 5 туру сезону 2023-2024. Центральна зустріч вікенду пройшла у Жироні, де команда Віктора Циганкова приймала Барселону, пише 24 Канал.

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Спірний пенальті

Минулого сезону Жироні вдалось двічі переграти "блаугранас". Але влітку команда сильно змінилась, продавши низку лідерів, в тому числі й Артема Довбика. А ось Віктор Циганков у команді залишився та вийшов у старті на гру проти Барси.

Цього разу команда Ганса-Дітера Фліка була на голову вище за суперника. У першому таймі "синьо-гранатові" забили двічі завдяки дублю Ямала. Втім перед перервою Жирона мала шанс скоротити рахунок.

Після удару головою від Хіля м'яч влучив у виставлену руку Іньїго Мартінеса. Суддя призначив пенальті, але після перегляду VAR вирішив скасувати своє рішення.



Момент із рукою Іньїго Мартінеса / скріншот з трансляції

Це викликало обурення серед фанатів Жирони, які не зрозуміли такого рішення. Тим не менш, воно зіграло на руку Барселоні, адже після перерви ще по голу оформили Ольмо та Педрі.

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Циганков же провів на полі 69 хвилин, а забити Жирона змогла лише після цього зусиллями Стуані. Таким чином, каталонці зазнали вже другої поразки цього сезону.

Відеоогляд матчу Жирона – Барселона:

Команда Віктора Циганкова залишилась на восьмій сходинці. А ось Барселона утримала лідерство в турнірній таблиці, підопічні Фліка виграли всі п'ять стартових матчів.