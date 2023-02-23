Героїчний вчинок: місцевий житель допоміг ЗСУ відбити атаку окупантів на аеродром у Гостомелі

У перші дні повномасштабного вторгнення окупанти намагалися атакувати гостомельський аеродром "Антонов". Однак відбити ворога звідти допоміг цивільний коригувальник Руслан.

Так, чоловік допоміг Збройним Силам України відбити атаку російських окупантів на гостомельський аеродром. Руслан наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу.

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Як цивільний коригувальник відбив атаку на аеродром у Гостомелі

24 лютого російський десант зайшов на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмових Су-25 і бомбардувальнику Су-24. Вони йшли дуже низько вздовж Київського водосховища.

Через дуже високу інтенсивність бойових дій наші захисники помітили ворожих десантників надто пізно – на підльоті до аеродрому "Антонов". Генштаб ЗСУ почав швидко шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військових. У підсумку людину знайшов помічник Валерія Залужного – полковник Олексій Носков.

Так, цією людиною став чоловік на ім’я Руслан, який наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу в одному з онлайн-месенджерів. Уся інформація була правдивою.

До того ж аеродром "Антонов" вдалося втримати завдяки тому, що чоловік постійно хвалив ЗСУ, повідомляв про влучання та дим на місці прильоту.

Хто завадив росіянам захопити Київ

Як зазначають у ГУР, ворог цілком міг би захопити Київ, але цього вдалося уникнути. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що сталося це завдяки завербованому фінансисту Денису Кірєєву. Саме він повідомив главі української розвідки, що окупанти спланували десантуватися у Гостомелі, щоб піти на Київ.

Також Кірєєв, за даними своїх джерел, підтвердив плани Москви на наступ. Буданов зауважив, що від Кірєєва отримав звістку у другій половині дня 23 лютого 2022 року. Фінансист повідомив свіжі дані розвідки. У них йшлося про те, що Путін наказав військам вторгнутися в Україну зранку 24 лютого.