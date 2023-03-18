На Хмельниччині чоловік загасив цигарку об око підлітка

У жителя Кам’янця-Подільського виник конфлікт з підлітком. Аби випустити емоції, чоловік додумався загасити цигарку об повіко неповнолітнього.

У Кам'янці 57-річний місцевий мешканець разом із товаришем розпивали пиво. Поруч була компанія підлітків.

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Розлютився через гучні розмови

Гучні розмови підлітків роздратували чоловіка. Він підійшов до одного з них і приклав недопалок до повіки хлопця. Цигарку чоловік тримав доти, доки хлопець не відштовхнув свого кривдника.

Хоча сам чоловік в суді переконував, що нібито потрапив цигаркою в око підлітку випадково. Втім, у потерпілого діагностували дві опікові рани повіки, що є легкими тілесними ушкодженнями.



Суд у Кам'янці-Подільсьському / пресслужба суду

Чоловік отримав покарання

Міськрайонний суд визнав нападника винним у хуліганстві. Він пробуде під вартою 5 місяців. Вважаючи вирок занадто суворим, кам`янчанин разом зі своїм захисником оскаржили його в апеляційному порядку — просили замість арешту призначити громадські роботи. Проте вирок залишили без змін.

Хоча прокурор зазначав, в той день на терасі не відбувалося нічого, що могло би спровокувати чоловіка на хуліганські дії. Версію про нібито образу не підтвердили ні потерпілий, ні свідки, ні відео з камер спостереження магазину.