Два тижні у полоні: жителю Курахового вдалося втекти від окупантів зі зламаною ногою

58-річний Олег, житель Курахового, опинився в заручниках у росіян після того, як вони окупували місто. Згодом чоловік зі зламаною ногою зміг вирватися з Курахового та дістатися до українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Донбас". Зазначається, що звернутися до лікарів він зміг лише через кілька діб.

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Як житель Курахового вирвався з полону

Олег розповів, що з минулого літа через постійні обстріли Курахового йому доводилося жити у підвалі багатоповерхівки. За його словами, світла в місті не було вже з осені, відповідно зникли й зв'язок та інтернет.

Чоловік пояснив, що не їхав з міста, бо наглядав за своїм та сусідським майном. Згодом його оселю зруйнувала ворожа авіабомба, але на той час евакуація з Курахового припинилися.

Російські війська увійшли до міста несподівано. Олег потрапив у полон окупантів разом зі своєю сусідкою.

Проходимо перехрестя, коли чуємо: "Стояти". Ми зупинилися. Підходимо туди, там відчиняються двері: "Заходьте". Ми заходимо туди. І там така перша фраза була: "Вас вітає русскій мір",

– поділився чоловік.

За два тижні полону Олег вирішив тікати – йому довелося стрибати з вікна.

"Я стрибаю туди та починаю тікати, спотикаюся, падаю, знову біжу. І вже розумію, нога мене не слухається. Дивлюсь: а нога вже в бік, тобто вона поламана. Я все одно не зупиняюся, десь на карачках метрів 70 проповз, пробіг і до приватної оселі. Дочекався вечора, знайшов швабру, і зі шваброю пішов", – розповів він.

Згодом чоловіка підвіз інший цивільний, який виїжджав із Курахового на власному авто. Однак по них окупанти відкрили вогонь.

Прострелили два, а потім ще й третє колесо. І ось це на трьох порожніх колесах ми з міста... Там вже не стояло питання: боявся, не боявся. Там вже не було вибору,

– пояснив Олег.

Так чоловіки змогли дістатися до українських військових, а вже за кілька діб – до лікарів. Олега доправили до однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він зараз перебуває на лікуванні. Чоловік також підкреслив, що має надію повернутися у звільнене Курахове – на відбудову.