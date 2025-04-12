Погрожував вбити Трампа, Маска й не тільки: у США затримали "Містера Сатану"

Жителя міста Батлер, що в Пенсільванії, звинувачують у погрозах нападу та вбивства Дональда Трампа. Окрім того, інших офіційних осіб США та агентів Імміграційної й митної служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції США.

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Чоловік погрожував вбити Трампа

32-річному Шону Монперу, жителю міста Батлер, штату Пенсильванія, висунули звинувачення у погрозах нападу та вбивства президента й інших офіційних осіб США.

Згідно з федеральним кримінальним позовом, 8 квітня відділ боротьби з національними загрозами ФБР (NTOS) отримав екстрене повідомлення про погрози, розміщені на ютубі користувачем "Містер Сатана".

Федеральні агенти встановили, що погрозливі висловлювання були в період з 15 січня по 5 квітня. Розслідування підтвердило, що інтернет-активність, пов'язана з "Містером Сатаною", відповідала місцю проживання Монпера.

Також встановлено, що підозрюваний звернувся за дозволом на вогнепальну зброю. Чоловік отримав його невдовзі після інавгурації Дональда Трампа.

У лютому 2025 року "Містер Сатана" написав, що купив кілька пістолетів і запасається боєприпасами відтоді, як Трамп вступив на посаду. У березні, з'явився ще один коментар.

Врешті-решт я збираюся влаштувати масову стрілянину,

– написав "Містер Сатана".

Через тиждень з'явився коментар, що з моменту виборів купує "по 1 пістолету на місяць, бронежилет і боєприпаси".

До речі, погрози стосувалися не лише Трампа, а й інших посадових осіб США, а також агентів Імміграційної та митної служби. Серед них – Ілон Маск.

Ні, нам просто потрібно почати вбивати людей, Трампа, Ілона, всіх голів агентств, яких призначив Трамп, і всіх, хто стоїть на нашому шляху. Пам'ятайте, ми – більшість, MAGA – меншість країни, і до того часу, коли настане час діяти, вони будуть ослаблені, багато хто буде розчавлений цією політикою, і вони теж захочуть помститися. Американська революція 2.0,

– написав "Містер Сатана" 17 лютого 2025 року.

У відеоролику "Прямий ефір: Звернення Трампа до Конгресу" на ютубу 4 березня "Містер Сатана" також писав: "Я сам його вб'ю".

Коментарі з погрозами виявили також за 18 березня та 1 квітня. Зокрема, називав працівників Міграційної та митної правоохоронної служби США "терористами", зазначав, що їх треба "почати вбивати".

9 квітня ФБР за сприяння поліції Батлера заарештувало Монпера за федеральною кримінальною справою. Уже наступного дня його взяли під варту до проведення попередніх слухань та слухань щодо утримання під вартою, запланованих на 14 квітня.