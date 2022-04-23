Житель Покровська через "Вконтакте" передавав дані окупантам про ЗСУ
Джерело:Офіс генпрокурора
Мешканця Покровська спіймали на держзраді. Виявилось, що він передавав дані російським окупантам через тамтешню популярну соцмережу.
Зокрема, він передавав дані про Збройні Сили України. Тож наразі до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
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Що відомо про колаборанта
За даними слідства, у квітні 2022 року мешканець Покровська добровільно співпрацював з окупаційною армією Росії.
Він передавав повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області,
– зазначили у генпрокуратурі.
Відтак росіяни могли використовувати ці дані під час війни проти України. Наразі слідство триває.
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