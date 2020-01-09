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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Житель Канади не сів на літак МАУ через проблеми з квитком і залишився живий

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      Чоловік чудом не потрапив на рейс PS 752. Його дружина загинула / facebook

      Через плутанину з квитками чоловік не зміг сісти на рейс і вирішив полетіти наступним. Його дружина загинула на борту літака.

      Цей чоловік став щасливчиком, який чудом не потрапив на рейс, повідомляє Оttawa Сitizen

      Читайте більше: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Житель Оттави Мохсен Ахмадіпур разом із дружиною повертався до Канади після відвідин родичів у Ірані. Проте в аеропорті Тегерану чоловіку повідомили, що його квиток "більше не дійсний".

      Він попрощався із дружиною, сказавши їй, що вилетить наступним рейсом. Це був останній раз, коли він її бачив. Мосхен все ще перебував в аеропорті Терегану, коли дізнався про авіакатастрофу. 

      Що відомо про авіакатастрофу в Ірані?

      Пасажирський Boeing 737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS 752 розбився незабаром після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні" в Тегерані. На борту перебували 176 людей, з них 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

      Судно вилетіло о 4:30 ранку за київським часом і планувало летіти до київського "Борисполя". Проте уже за дві хвилини після зльоту – впало.

      Представники місцевого аеропорту називають причиною авіакатастрофи технічні несправності літака, а саме – займання двигуна. Проте українські експерти не підтвердили цю версію. У МЗС України вважають, що причина може бути інша. 

      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      сьогодні
      34079
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Жертви МАУ Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики
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