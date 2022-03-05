Жителі Дніпропетровщини масово записуються до лав ЗСУ
5 березня 2022 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОДА
У Дніпропетровській області люди масово записуються до лав Збройних сил. Жителі регіону рішуче налаштовані обороняти свою землю.
За кілька днів поповнити українське військо вирішили понад 20 тисяч жителів регіону.
До речі У ЗСУ розповіли про плани ворога у напрямках Дніпра та Запоріжжя
На Донецькому напрямку ворог хоче продовжити наступ у напрямках Дніпра та Запоріжжя. Окупанти планують використати до семи батальйонно-тактичних груп.
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