Жителі Дніпропетровщини масово записуються до лав ЗСУ

У Дніпропетровській області люди масово записуються до лав Збройних сил. Жителі регіону рішуче налаштовані обороняти свою землю.

За кілька днів поповнити українське військо вирішили понад 20 тисяч жителів регіону.

До речі У ЗСУ розповіли про плани ворога у напрямках Дніпра та Запоріжжя

На Донецькому напрямку ворог хоче продовжити наступ у напрямках Дніпра та Запоріжжя. Окупанти планують використати до семи батальйонно-тактичних груп.



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