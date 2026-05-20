"Готові вчити китайську": мешканці Іркутська натякнули Путіну, що не проти приєднатися до Китаю

Росіяни, які мешкають у мікрорайоні Березовий в Іркутській області звернулися до Володимира Путіна зі скаргами на місцеву владу через відсутність школи, яку обіцяли збудувати ще у 2021 році. Попри оголошені плани та візити посадовців, будівництво фактично зупинилося, і діти змушені їздити до сусідніх населених пунктів. Проте сибіряки запропонували доволі оригінальне вирішення цієї проблеми.

Вони закликали очільника МЗС Лаврова попросити допомоги в Китаї. Про таке інформує платформа Astra, яка позиціонує себе як опозиційна.

Цікаво Театр для Трампа і сигнал для України: чому зустріч у Пекіні стала перемогою Китаю

Як жителі Іркутська звернулися до влади?

Мешканці зазначають, що протягом останніх 5 років неодноразово письмово зверталися до президента з вимогою вирішити проблему браку освітньої інфраструктури – шкіл і дитячих садків.

Вони наголошують, що ситуація з дошкільними закладами є критичною, а їхній дефіцит створює серйозні труднощі для родин. Скарги лилися, зокрема, на адресу регіональної влади та губернатора Ігоря Кобзєва.

Одна з місцевих жительок у своєму зверненні заявила, що станом на 13 лютого 2026 року школа, яку мали здати ще до 2021 року, збудована лише приблизно на 20%. За її словами, будівництво дитячого садка також було призупинене близько двох років тому через відсутність фінансування.

Сибіряки звернулися зі скаргами до диктатора Путіна: дивіться відео Asrta

У зверненні мешканці бідкаються, адже не розуміють, як за таких умов держава планує підвищувати рівень народжуваності, якщо базова освітня інфраструктура не забезпечується навіть у межах одного мікрорайону.

Ба більше, жителі запропонували у разі, якщо Росія не здатна завершити будівництво школи, звернутися до міністра закордонних справ Сергія Лаврова з проханням ініціювати звернення до голови КНР Сі Цзіньпіна щодо можливого фінансування проєкту.

Ми готові почати вивчати китайську мову, оскільки вважаємо її справді необхідною, а активний розвиток культурних зв'язків із Китаєм – чи не єдиним шляхом для розвитку,

– висловилися жителі.

Вони додали, що, на їхню думку, пріоритети держави зміщені в бік великих інфраструктурних проєктів у столиці та міжнародних програм, тоді як локальні проблеми регіонів залишаються без належної уваги.

Що відомо про російський Іркутськ, який дивиться в бік Китаю?

Іркутськ – один із найбільших центрів Східного Сибіру, розташований приблизно за 1000 кілометрів на північний захід від найближчих ділянок російсько-китайського кордону.

Місто вважається важливим транспортним вузлом Росії. Воно має пряме авіасполучення з Пекіном, а близькість до Китаю дедалі більше підсилює його економічні та логістичні зв'язки з азійським напрямком.

Де розташований Іркутськ, мешканці якого не проти приєднатися до Китаю: дивіться на карті

Проте не Іркутськом єдиним. На тлі економічних проблем у всій Росії посилюється суспільне невдоволення через падіння рівня життя та фінансові труднощі.

Політолог Ігор Чаленко пояснив, що сам факт зростання незадоволення ще не означає швидких протестів, однак для Кремля це стає приводом для занепокоєння, адже негативні настрої серед людей поступово накопичуються й можуть посилювати внутрішню напругу.

Як проходить візит Путіна до Пекіна?

Борт російського диктатора приземлився в китайській столиці 19 травня. Основна мета візиту – перемовини з лідером країни Сі Цзіньпіном – почалися 20 травня. Під час зустрічі сторони підписали спільний документ, спрямований на поглиблення стратегічного партнерства та розширення співпраці між Москвою і Пекіном.

Крім політичних домовленостей, сторони узгодили реалізацію низки спільних ініціатив, зокрема в енергетичному секторі та інших важливих галузях.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що під час зустрічі було досягнуто ще кількох важливих домовленостей, однак подробиці поки не розголошуються.

Цікаво й те, що напередодні поїздки Путін також оприлюднив відеозвернення до громадян Китаю, у якому з голови до ніг розхвалив Сі Цзіньпіна та підкреслив значення переговорів.