Жителі Маріуполя повідомляють про автоматні черги у місті: що відбувається

Росія продовжує нападати на Україну. Жителя міста Маріуполь, що в Донеччині, поширюють у соціальних мереж інформацію про обстріли.

Жителі Маріуполя повідомляють, що у місті чути автоматні черги. Згідно з їхніми даними, це відбувається у різних частинах українського міста.

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Обстріли Маріуполя

Цю ситуацію прокоментував очільник патрульної поліції на Донеччині Михайло Вершинін. За його словами, у місті проводять спеціальні контрдиверсійні операції.

Йдеться про роботу зі знешкодження безпілотників та відпрацювання спеціальних задач. Вершинін закликав людей зберігати спокій та уникати паніки.

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