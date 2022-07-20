Сильні вибухи, крик і плач дітей, — жителі Нікополя про життя під безперервними атаками росіян

Нікополь, що на Дніпропетровщині, росіяни систематично обстрілюють "Градами". Місцеві жителі масово виїжджають з міста.

Постійні обстріли почались 12 липня. З 16 липня у житлові квартали міста щоденно прилітають десятки реактивних снарядів. Окупанти відкривають вогонь з боку Енергодару через водосховище.

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Наслідки обстрілів

Окупанти обстріляли та пошкодили житлові будинки, підприємства, лікарню, освітні заклади, порт. На місцях весь час працюють рятувальники, поліцейські, медики та піротехніки.

Під час обстрілів постраждали цивільні люди. На жаль, двоє загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих перебувають в лікарні, серед них четверо – діти, найменшому всього 3 роки.

Люди масово залишають місто.

Наслідки обстрілів Нікополя:

Будинок хитався, а діти плакали

Місцева жителька Майя розповіла, що з 15 на 16 липня почула гради. За її словами, в голові промайнуло: є 5 секунд аби добігти до коридору. Жінка кинулась з чоловіком до дитячої кімнати – витягувати дітей з ліжка. Молодшу дитину несли на руках,

Будинок хитався, старша дочка впала. Вибухи були дуже сильні, діти кричали і плакали. Ми прикривали їх собою і намагалися заспокоїти,

– пригадує Майя.

Коли обстріл закінчився, вона подзвонила мамі, а потім пішла до відірваного вікна. Через чорний дим нічого не було видно. З коридору люди вийшли, коли почало світати. Тоді побачили розбитий балкон, снаряди, які стирчали в дорозі.

"Було тихо, чутно лише плач жінок. Я також плакала. 16 липня у нашої родини другий день народження. На щастя, ми виїхали", – підсумувала Майя.

Детальніше – окупанти обстріляли Нікополь: є загиблі і поранені, серед них – діти: відео