Окупанти влаштували примусову "евакуацію" жителів Харківщини до Бєлгородської області

російська пропаганда продовжує спотворювати реальність війни – окупанти традиційно брешуть про обстріли селища Козачої Лопані, що на Харківщині. Маніпулюючи ризиками для цивільного населення і звинувачуючи в атаках ЗСУ, загарбники незаконно вивозять на територію росії українців.

Бойовики примусово евакуювали українців

Так, жителів Козачої Лопані "евакуювали" до Бєлгородської області через ніби то "інтенсивні обстріли". Вони не мають доказів атак, лише залякування та маніпуляції. Таке рішення прийняла адміністрація селища у Харківській області. Про це 24 каналу повідомили джерела у службах.

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На автобусі людей вивезли військові так званої "ЛНР". Частково їх розмістили в одному з наметових таборів столиці регіону.

Граючи на камеру про нібито турботу про життя людей – загарбники продовжують насильно депортувати українців.

росія не вперше намагається безпідставно звинуватити ЗСУ в обстрілах своїх територій

До слова, росія намагається звинуватити ЗСУ в обстрілах не лише власних територій, а й прикордонних з росією. так відбувається на Сумщині.

У тій же Бєлгородській області жителі часто чують "хлопки". Зауважимо, що кремль саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову.

Примусова депортація – геноцид

А щодо "евакуації" українців, то усе зрозуміло – росія навмисно проводить примусову депортацію наших громадян з тимчасово окупованих територій. Така злочинна дільність росіян є однією з ознак геноциду.

Так окупанти вчинили і з жителями Маріуполя. За даними української влади, російські окупанти вивезли з Маріуполя близько 30 тисяч людей в Росію або в захоплені райони Донецької області.

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