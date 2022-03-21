Жителів Луганщини 21 березня евакуюють поїздами

Мешканців Луганської області 21 березня евакуюють залізницею з Донецької області. Орієнтовний час відправлення потягів – 14:00.

Людей організовано звозитимуть на залізничний вокзал. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав пункти збору.

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Пункти збору людей на Луганщині

Лисичанськ : вулиця імені Сосюри, 324; квартал "40 років перемоги" біля будинку №15;

: вулиця імені Сосюри, 324; квартал "40 років перемоги" біля будинку №15; Привілля : центральна площа;

: центральна площа; Сєвєродонецьк: палац культури, проспект Хіміків, 28;

палац культури, проспект Хіміків, 28; Рубіжне: палац культури "Південний", вулиця Чехова, 11.

За можливості евакуацію здійснять і з інших населених пунктів.

Розклад руху поїздів для евакуації з Донеччини

Поїзд № 45/46 Лозова – Ужгород (можливе продовження до станції Краматорськ). Час відправлення ще уточнюють;

поїзд № 271/270 Краматорськ – Львів відправлятиметься з Краматорська о 13:00.

поїзд № 273/272 Краматорськ – Львів відправлятиметься о 16:00;

поїзд № 138/137 Лозова – Хмельницький (можливе продовження до станції Краматорськ). Час відправлення уточнюється;

поїзд № 142/141 Лозова – Львів. Час відправлення уточнюється.

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