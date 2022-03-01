Жителів Маріуполя просять терміново вимкнути електроприлади

1 березня 2022 , 18:39
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Джерело:

Маріупольська міська рада

У Маріуполі населення закликали негайно відключити від живлення всі електроприлади. Це потрібно для того, щоб фахівці відновили стабільну подачу електроенергії.

Наразі у Маріуполі можна вмикати лише світло. Від електроприладів слід відмовитися.

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Це потрібно, щоб енергетики ДТЕК могли відновити стабільну подачу електроенергії в Маріуполі,
– пояснили у міській раді.

Що не можна вмикати у живлення

  • Бойлери,
  • електропечі, 
  • чайники,
  • кондиціонери,
  • опалювальні прилади,
  • інші енергомісткі засоби.

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Автор: Софія Мінджоса