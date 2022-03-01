Жителів Маріуполя просять терміново вимкнути електроприлади
1 березня 2022 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
У Маріуполі населення закликали негайно відключити від живлення всі електроприлади. Це потрібно для того, щоб фахівці відновили стабільну подачу електроенергії.
Наразі у Маріуполі можна вмикати лише світло. Від електроприладів слід відмовитися.
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Це потрібно, щоб енергетики ДТЕК могли відновити стабільну подачу електроенергії в Маріуполі,
– пояснили у міській раді.
Що не можна вмикати у живлення
- Бойлери,
- електропечі,
- чайники,
- кондиціонери,
- опалювальні прилади,
- інші енергомісткі засоби.
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