Жителів Одещини попередили про навчальні військові стрільби ЗСУ

На Одещині відбудеться навчальна стрільба ЗСУ. Жителів про це попередили, аби вони не лякалися.

Одеситів закликають не хвилюватися і з зрозумінням поставитися до навчань. Про навчальні стрільби повідомила пресслужба оперативного командування "Південь" 25 березня.

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Шановні мешканці міста Одеса та області, сьогодні було чутно стрільбу та вибухи. Це проводять навчальні стрільби ЗСУ, просимо Вас не хвилюватися та з розумінням ставитися до заходів оборони нашого рідного міста та країни,

– мовиться в повідомленні.

До слова, окупанти поширюють безліч фейків щодо ситуації в Україні. Так, 24 березня вони вигадали інформацію, що Одеса вже "стала російською". Центр протидії дезінформації закликає українців читати лише офіційні джерела й не вірити у брехню.

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