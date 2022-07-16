На нас чекають непрості вихідні: жителів Сумщини закликали виїхати за місто

Мешканців Білопілля Сумської області закликають виїхати подалі від міста. Також мер Сум радить місцевим жителям покинути обласний центр на вихідні.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко сказав, що Білопілля чекають непрості вихідні. Тож він порадив місцевим жителям виїхати з міста на декілька днів, якщо є така можливість.

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Особливо попередження стосується тих людей, у яких є маленькі діти.

Шановні білопільці! Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе,

– написав він.

Краще перебувати за містом: Лисенко закликає покинути Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко порадив містянам за можливості провести вихідні дні за містом. За його словами, висока загроза для життя людей буде найближчі три дні. Тих, хто залишається, він застеріг не відвідувати місця великих скупчень та обрати для себе безпечне місце.

Якщо ви залишаєтесь в місті, будь ласка, поменше відвідуйте місця великих скупчень. Подумайте, де вам краще знаходитись в безпеці, щоб нормально провести вихідний день, відпочити, але щоб ви знаходилися в безпеці. Я думаю, що сьогодні-завтра-післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увагу,

– сказав він.

Він попросив усіх дослухатися до його поради, бути уважними й слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Мер наголосив, що нічого не хоче наврочити, але "за відповідними сигналами та інформацією" потрібно бути обережними й "краще перебувати за містом, ніж в місті".

Яка ситуація на Сумщині

Ворог посилив обстріли регіону. Зокрема вчора, 15 липня, росіяни били по Новослобідській громаді зі ствольної артилерії, було 6 прильотів.

Сьогодні о 6 ранку було 12 прильотів з міномета по Зноб-Новгородській громаді.

Близько 8 ранку було щонайменше 12 прильотів зі ствольної артилерії у Білопільській громаді. Пошкоджені приватні будинки й господарчі споруди мирних мешканців. Є поранена худоба, вбиті домашні тварини.

О пів на 9 почався мінометний обстріл Есманської громади. Також ворог випустив 4 ракети з літака. Є суттєві руйнування. Подробиці оприлюднять згодом, але відомо, що розбита школа та сільгосппідприємство.

Наслідки останніх обстрілів Сумщини: фото Дмитро Живицький

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