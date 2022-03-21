Жителів узбережжя Болгарії просять бути обережними через міни, які віднесло морем з Одеси

Уряд Болгарії звернувся до жителів чорноморського узбережжя із закликом бути обережними через небезпеку підриву суден на морських мінах. Небезпечні "сюрпризи" можуть приплисти з Одеси.

У болгарському уряді зазначили, що міни раніше були розташовані біля Одеси, але багато з них було зірвано з кріплень штормом і зараз вони вільно дрейфують.

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Особливу пильність попросили виявити жителів:

Добрича,

Варни,

Бургаса.

При виявленні підозрілих сферичних об'єктів у воді або на березі просимо громадян повідомляти за телефоном екстрених служб,

– мовиться у повідомленні.

В уряді запевнили, що вжили всіх заходів щодо контролю над морськими кордонами країни, пересуванням суден у болгарських територіальних водах. У разі необхідності місцева влада спільно з Міноборони готова організувати операції зі знешкодження небезпечних об'єктів.

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Раніше керівник проєкту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко сказав, що, традиційно заявивши про "українські" міни.