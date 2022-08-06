Я була дуже щаслива повертатися навіть до цих руїн, – жителька Маріуполя про приїзд у місто

Працівниці Маріупольського державного університету Оксані Дерев'янко вдалося двічі виїхати з багатостраждального міста. У травні вона ненадовго повернулася до Маріуполя, щоб забрати речі.

Ще до повної блокади Маріуполя жінка вибралася у Білосарайську косу, яку невдовзі теж окупували. Вирішивши, що варто виїжджати на підконтрольну Україні територію, Оксана захотіла повернутися у багатостраждальний Маріуполь за бодай якимись речами. Про це вона розповіла в інтерв'ю для проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Жінка була щаслива повернутися додому, хоч він був вже не тим

Оксана постійно казала батьку, що потрібно повернутися в Маріуполь по речі й виїхати. Усе, що вони мали з собою: спідня білизна, 2 ковдри й светри, у яких вони ходили.

Але тривалий час окупанти нікого не пускали до міста – казали, що не впустять до тих пір, поки із "Азовсталлю" щось не вирішиться.

От ми і чекали 7 тижнів. Спочатку було дуже важко знайти машину, яка б відвезла нас до Маріуполя. Потім було важко знайти машину, яка б відвезла до Бердянська, бо там було дуже багато дезінформації, що перевізники нібито везуть зовсім не туди. Це все спеціально було, щоб люди залишалися і не шукали ніяких способів звідти вибратися,

– розповіла Оксана.

Згодом родичі відвезли жінку до Маріуполя. Вона зізналася, що вона була щасливої повернутися навіть у руїни.

Скажу вам чесно: я була дуже щаслива повертатися навіть до цих руїн. Я пам'ятаю, що була щаслива просто повернутися додому. Хоча той дім, який я пам'ятала, уже не був моїм. У ньому вже не було того тепла, не було затишку. Я розуміла, що у місті не залишилося нікого з тих, з ким було пов'язане моє звичне життя, але просто бути вдома, у своїй квартирі, у своїй кімнаті – то було набагато краще, ніж бути на Білосарайці,

– сказала жінка.

Оксана близько 2 тижнів очікувала на свого перевізника. І, згодом, коли він таки приїхав по неї, Оксана зуміла дістатися до Запоріжжя за 1 день – щоправда, не без "пригод". Окрім водія, у машині були її батько-пенсіонер та ще одна жінка-пенсіонерка.

У Польщі вважають, що якби ЗСУ отримали HIMARS раніше, то трагедії Маріуполя не було б

У Польщі переконані, що якби українська армія отримала HIMARS раніше, то маріупольської трагедії можна було б уникнути. В такому випадку українська армія змогла б завадити російським загарбникам увійти у місто.

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