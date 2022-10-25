Ми знали, що Росія хоче Схід, тому, відповідно, треба їхати на Захід, – переселенка

Українська вчителька з Волновахи Людмила Бондаренко була вимушена покинути свою домівку, аби вберегти своє життя. Жінка наразі проживає у Львові.

Спершу Людмила виїхала до Дніпропетровщини, потім вона вирішила поїхати до Польщі. Про це вчителька з Волновахи розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту "СВОЇ".

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Жителька Волновахи про рішення переїхати до Львова

Людмилу поселили у школі у містечку Сендзишув (Польща), в гуртожитку для спортсменів, де вони проходили реабілітацію. У кімнаті жило по 3 – 5 людей. Була душова кабінка та їдальня на поверсі.

Жінка розповіла, що її мама дуже хотіла повернутися в Україну. Їй було важко за кордоном через те, що вона не знала мови. Людмилі навіть запропонували роботу в одній зі шкіл, де вона волонтерила. Однак все ж таки жінка відмовилася від цієї пропозиції та виїхала до Львова.

Ми знали, що Росія хоче Схід, тому, відповідно, треба їхати на Захід. Якби це був не Львів, то був би Тернопіль або інше місто. Але коли ми у 2017 році були у Львові, донька навіть переїхати сюди хотіла,

– сказала жінка.

Окупанти знищили місто на Донеччині

Людмила Бондаренко досі працює у Волноваській загальноосвітній школі №4, як і до повномасштабного вторгнення Росії. Лише от тепер – дистанційно та з новими учнями.

Загарбники вже вкотре показали, що означає "русскій мір". Звісно, що позитиву він ніяк не передбачає. Російські окупанти перетворюють мирні міста України на руїни, катують місцеве населення та проявляють люту жорстокість до всього живого.

Раніше у Волновасі жило понад 100 тисяч людей. Загарбники настільки потужно обстрілювали це місто, що від нього мало що залишилося. Однак російські пропагандисти продовжують удавати, що все добре. Вони знімають різні сюжети, аби показати, що місто "звільнене".

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