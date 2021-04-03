Житія і чудеса святих: у релігійних текстах описані зміни клімату на Землі

Світові вчені зробили висновок, що релігійні описи житія і чудес святих можуть містити правдиву інформацію про кліматичні зміни на Землі. Мовиться про період VI столітті нашої ери.
Джерело:Climatic Change
У процесі дослідження вчені вивчали сталагміт з печери Ренелла у Північній Тоскані, а також аналізували тексти житія італійських святих у часи першого тисячоліття нашої ери.
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Які вчені брали участь у дослідженнях
- Пізанського університету (Італія);
- Варшавського університету (Польща);
- Корнеллського університету (США);
- Мельбурнського університету (Австралія);
- Інституту історії Макса Планка (Німеччина).
Результати дослідження
- В історіях про житіє та чудеса святих досить правдиво описали зміни клімату, які переживала Римська імперія.
- Зокрема, у VI столітті північна та центральна частина Італії потерпала від злив.
- Причиною стала фаза так званого Північноатлантичного коливання – у цей період відбувалося суттєве зниженення атмосферного тиску. Саме тому над частиною Римської імперії переважало вологе повітря з Північної Атлантики.
- У працях італійських письменників часто описують цей період. Зокрема, у "Діалогах про чудеса італійських отців" зафіксовані історії, як святі повсякчас зупиняють сильні дощі, шторми та повені.
- Водночас в інші століття схожих згадок про діяння святих не виявили.