Житія і чудеса святих: у релігійних текстах описані зміни клімату на Землі

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Світові вчені зробили висновок, що релігійні описи житія і чудес святих можуть містити правдиву інформацію про кліматичні зміни на Землі. Мовиться про період VI столітті нашої ери.

Джерело:

Climatic Change

У процесі дослідження вчені вивчали сталагміт з печери Ренелла у Північній Тоскані, а також аналізували тексти житія італійських святих у часи першого тисячоліття нашої ери.

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Які вчені брали участь у дослідженнях

  • Пізанського університету (Італія);
  • Варшавського університету (Польща);
  • Корнеллського університету (США);
  • Мельбурнського університету (Австралія);
  • Інституту історії Макса Планка (Німеччина).

Результати дослідження

  • В історіях про житіє та чудеса святих досить правдиво описали зміни клімату, які переживала Римська імперія.
  • Зокрема, у VI столітті північна та центральна частина Італії потерпала від злив.
  • Причиною стала фаза так званого Північноатлантичного коливання – у цей період відбувалося суттєве зниженення атмосферного тиску. Саме тому над частиною Римської імперії переважало вологе повітря з Північної Атлантики.
  • У працях італійських письменників часто описують цей період. Зокрема, у "Діалогах про чудеса італійських отців" зафіксовані історії, як святі повсякчас зупиняють сильні дощі, шторми та повені.
  • Водночас в інші століття схожих згадок про діяння святих не виявили.
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