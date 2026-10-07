Віджим квартир і нові побори: як Росія тисне на мешканців окупованих територій

Громадський діяч Микола Осиченко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про реальну ситуацію на окупованих територіях. Експерт детально розкрив схеми масового "віджиму" нерухомості в захопленому Маріуполі та розповів про нові нищівні податки, які загарбники вимагають від місцевих жителів. Також разом із російським опозиційним журналістом Ігорем Яковенком вони обговорили ситуацію всередині

В окупованому Маріуполі власники квартир можуть дізнатися про втрату свого житла вже після того, як у російських реєстрах з'являється інший власник. Паралельно людей на захоплених територіях дедалі глибше вбудовують у російську систему податків, зборів і комунальних платежів.

Громадський діяч Микола Осиченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як можуть працювати схеми з переоформленням нерухомості у Маріуполі та чому окремі викриті випадки, на його думку, не відображають справжнього масштабу проблеми. Також він пояснив, чому фінансове навантаження на жителів окупованих територій лише зростатиме.

Квартири можуть переписувати без відома власників

Під час розмови показали історію з двома квартирами у Маріуполі, власник яких після 2022 року не переоформлював документи за російськими правилами, оскільки не планував продавати житло. Довіреностей на проведення угод він також нікому не видавав.

Згодом обидві квартири з'явилися у російському реєстрі нерухомості вже з іншим власником. За інформацією, наведеною в ефірі, реєстрацію провели через Сартанський МФЦ без участі справжнього власника та без пред'явлення оригіналів його документів.

Пізніше до житла прийшли люди, які називали себе представниками нового власника. Серед них була жінка з посвідченням співробітниці місцевої адміністрації, однак оригіналів документів на право власності під час конфлікту так і не показали.

Це насправді крапля в морі. Беззаконня породжує тільки беззаконня,

– сказав Осиченко.

Подібні історії відбуваються паралельно з практикою визнання квартир "безхазяйними". У Маріуполі вже з'являлися оголошення з вимогами до мешканців звільнити житло та передати ключі місцевій окупаційній владі.

Під таку категорію можуть потрапити квартири людей, які виїхали або не змогли підтвердити право власності за правилами, запровадженими Росією. Водночас у розмові йшлося і про випадки, коли проблеми виникали навіть у тих, хто продовжував жити у своїй квартирі.

Схеми з житлом не обмежуються кількома квартирами

Один із механізмів, який описав громадський діяч, полягає у появі документів про нібито давні угоди купівлі-продажу. Після цього нові "власники" вносять дані до російського реєстру і вже на цій підставі заявляють права на житло.

За його оцінкою, історія, що стала публічною, показує лише невелику частину того, що відбувається з нерухомістю у місті.

Та там будинками цілими роблять таке. Це всі в курсі,

– наголосив він.

Після окупації частина маріупольців намагалася переоформити нерухомість за російськими правилами, щоб мати можливість її продати. Інші цього не зробили або не змогли пройти процедуру, що створило простір для нових схем із документами та реєстрами.

Осиченко також провів паралель із ситуацією навколо промислових підприємств міста. Він стверджує, що окремі показові затримання чи викриття не означають реальної боротьби з масштабними зловживаннями.

Це просто людям показують, що нібито борються всіма силами. Ніхто ні з чим не бореться,

– висловив думку громадський діяч.

Показовим він назвав і те, що до списків "безхазяйного" житла, за його словами, потрапляли навіть квартири людей, які підтримували окупаційну владу, жили у місті та вже намагалися оформити майно за російським законодавством.

Через це проблема вже не зводиться лише до майна тих, хто виїхав із Маріуполя. Невизначеність із правами власності може торкнутися значно ширшого кола мешканців.

Разом із російськими документами прийшли податки й нові платежі

Іншою темою стали фінансові зміни для жителів окупованих територій. У Росії та на захоплених нею територіях люди стикаються з податками на майно й доходи, зборами, зростанням комунальних платежів та іншими витратами, до яких раніше могли бути не готові.

В ефірі показали відео мешканки окупованої території, яка обурювалася необхідністю сплачувати податок за власне майно. Для Осиченка така реакція стала прикладом того, як люди, які підтримували прихід Росії, тепер стикаються з наслідками повноцінного включення у її фінансову систему.

Податки, збори, оброки, податі – це тепер усе там буде просто рости в геометричній прогресії,

– припустив він.

Він звернув увагу на підвищення комунальних платежів і появу нових фінансових зобов'язань. В умовах продовження війни Росії потрібні додаткові ресурси, тому, на його переконання, навантаження на населення тільки посилюватиметься.

Окремо в розмові йшлося про податки з доходів від банківських вкладів та інші платежі, які стають несподіванкою для людей, що раніше не враховували ці витрати.

Ви що думали, що вже віддали борг Батьківщині? Зачекайте, ви ще не зрозуміли. Ви всі в боргах залишитеся,

– сказав Осиченко.

Найгостріше ця ситуація виглядає у випадках, коли податкові зобов'язання виникають навіть щодо коштів, отриманих родинами російських військових після їхньої загибелі. В ефірі навели приклад сім'ї, яка зіткнулася з податком на дохід від такого банківського вкладу.

Подальший фінансовий тиск громадський діяч вважає закономірним наслідком інтеграції окупованих територій у російську систему.

Зінаїда – це тільки початок. Далі прийдуть інші питання і інші податки, тому що ви ж тепер територія Росії,

– підсумував він.

Таким чином після окупації люди стикаються не лише з ризиком втратити власне житло через нові правила та реєстри. До цього додаються податки, комунальні платежі та інші фінансові вимоги, які поступово поширюються на захоплені території.

Як працює масовий віджим квартир у Маріуполі: дивіться відео