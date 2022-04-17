Житло від держави: Зеленський розповів, хто отримає квартири першочергово

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати житло від держави. Першочергово це стосується переселенців, чиї домівки зруйнували окупанти.

Крім тимчасово переміщених осіб, житло отримають військові та медики. Відповідне розпорядження Володимир Зеленський дав уряду, повідомляє 24 канал.

Зауважте Україна забезпечить житлом всіх, хто працює в інтересах суспільства, – Зеленський

Хто отримає житло

Найперше держава планує надати тимчасове житло усім тим, хто втратив свою домівку через війну. Уряд компенсує переселенцям їхні домівки – або безпосередньо наданням нового помешкання або грошовою виплатою.

Крім того, Зеленський пообіцяв забезпечити житлом українських військовослужбовців та їхні родини.

Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти,

– заявив Зеленський.

Те саме стосується і медиків. Тих, хто працює на благо України повинні забезпечити житлом уряд та місцева влада.

Нічне звернення Зеленського: дивіться відео