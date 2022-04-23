Житловий дім для них – військовий об'єкт, – Труханов записав відео на тлі обстріляного будинку

23 квітня 2022 , 22:11
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Джерело:

телеграм Геннадія Труханова

Геннадій Труханов прокоментував заяву Росії про нібито "знищення військових об'єктів" в Одесі. Так країна-агресорка цинічно називає ракетний удар по житловому будинку, внаслідок якого загинули люди.

Відповідне відеозвернення мер Одеси записав на тлі місця обстрілу. 

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За словами Труханова, наразі підтверджено загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дівчинка, яка так і не побачила життя. 

Вони (росіяни – 24 канал) називають житловий будинок "військовим об'єктом",
– наголосив міський голова. 

Труханов прокоментував звірства росіян на тлі обстріляного будинку: дивіться відео


Що відомо про ракетний обстріл Одеси

  • Російська війська 23 квітня випустили 7 ракет по Одесі. Одна з них влучила у житловий будинок. 
  • Внаслідок обстрілу загинули 8 людей. Ще 18 осіб поранені. 
  • Рятувальники продовжують розбирати наслідки руйнувань та шукати потерпілих.
Автор: Тетяна Кійовська