З житлового будинку Києва, в який влучила ракета, евакуювали людей

Рятувальники ДСНС евакуювали 20 осіб з житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила російська ракета.

Через атаку Росії на будинок травмовано 2 особи, яких госпіталізували до лікарні.

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За даними ДСНС, існує загроза руйнування 22 – 23 поверху зруйнованого будинку.



Рятувальники загасили пожежу в будинку, куди влучила ракета / Фото ДСНС

У районі Жулян, що у Києві, російська ракета влучила у багатоповерхівку в Солом'янському районі на початку проспекту Лобановського. Окупанти вгатили у 17 та 18 поверхи. Попередньо, жертв немає.

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Текст публікації ДСНС:

Станом на 11:10 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 20 осіб. Травмовано 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.