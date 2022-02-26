З житлового будинку Києва, в який влучила ракета, евакуювали людей
Джерело:телеграм ДСНС України
Рятувальники ДСНС евакуювали 20 осіб з житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила російська ракета.
Через атаку Росії на будинок травмовано 2 особи, яких госпіталізували до лікарні.
До теми У Києві знову оголошено повітряну тривогу
За даними ДСНС, існує загроза руйнування 22 – 23 поверху зруйнованого будинку.
Рятувальники загасили пожежу в будинку, куди влучила ракета / Фото ДСНС
У районі Жулян, що у Києві, російська ракета влучила у багатоповерхівку в Солом'янському районі на початку проспекту Лобановського. Окупанти вгатили у 17 та 18 поверхи. Попередньо, жертв немає.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Текст публікації ДСНС:
Станом на 11:10 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 20 осіб. Травмовано 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.