У житловому районі у Техасі розбився військовий навчальний літак

У житловому районі Лейк-Верт американського штату Техас зазнав катастрофи військовий навчально-тренувальний літак. Це сталося у неділю, 19 вересня.

Пілот-інструктор та учень змогли успішно катапультуватися, хоч і травмувалися. Про постраждалих серед мешканців будинків, на які впав борт, відомостей не було.

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Навчальний літак впав біля житлових будинків у Техасі

О 10:53 ранку за місцевим часом у Техасі в містечку Лейк-Верт правоохоронців повідомили про надзвичайну подію:

На житлові будинки впав літак.

На борту був інструктор та учень, обоє катапультувалися, та зазнали травм.

Один із постраждалих зачепився парашутом за лінію електропередач.

У катастрофу потрапив військовий навчально-тренувальний літак ВМС T-45C Goshawk. Під час падіння він пошкодив кілька житлових будинків, але ніхто з мешканців наразі по медичну допомогу не звертався.

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