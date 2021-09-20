У житловому районі у Техасі розбився військовий навчальний літак
20 вересня 2021 , 06:16Читать новость на русском
Джерело:CNN
У житловому районі Лейк-Верт американського штату Техас зазнав катастрофи військовий навчально-тренувальний літак. Це сталося у неділю, 19 вересня.
Пілот-інструктор та учень змогли успішно катапультуватися, хоч і травмувалися. Про постраждалих серед мешканців будинків, на які впав борт, відомостей не було.
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Навчальний літак впав біля житлових будинків у Техасі
О 10:53 ранку за місцевим часом у Техасі в містечку Лейк-Верт правоохоронців повідомили про надзвичайну подію:
- На житлові будинки впав літак.
- На борту був інструктор та учень, обоє катапультувалися, та зазнали травм.
- Один із постраждалих зачепився парашутом за лінію електропередач.
У катастрофу потрапив військовий навчально-тренувальний літак ВМС T-45C Goshawk. Під час падіння він пошкодив кілька житлових будинків, але ніхто з мешканців наразі по медичну допомогу не звертався.
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