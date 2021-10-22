Житомир стане "червоним": мер назвав ймовірну дату

Житомир впевнено наближається до червоної зони. Одна з найбільших проблем та причин запровадження жорстких обмежень – зниження кількості вакцинованих.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він зауважив, що спочатку планували запровадити нові обмеження вже 23 жовтня, але дату вирішили перенести.

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"Ми спочатку встановили суботу, 23 жовтня. Однак вчора змістили цей термін на вівторок, щоб за вихідні люди мали можливість вакцинуватися", – пояснив мер міста.

У Житомирі, як і в більшості міст, надаватимуть більше можливостей вакцинованим.

"Цього тижня ми провели 2 комісії і вирішили встановити жорсткіші обмеження. Відвідування магазинів, кафе та інших закладів можливе тільки за наявності COVID-сертифікату або ПЛР-тесту. Для того, щоб працювати, також потрібна вакцинація співробітників", – запевнив Сухомлин.

Рівень вакцинації впав

На початку вакцинації у Житомирі отримували дозу приблизно тисяча осіб за добу. Зараз кількість людей зменшилась вдвічі.

"Останній тиждень – приблизно 400 – 500 осіб. На вихідні ми відкриємо додаткові пункти вакцинації і очікуємо, що буде велике зростання бажаючих вакцинуватися", – сказав Сухомлин.

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