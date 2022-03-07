З Житомира до Львова 8 березня вирушить безкоштовний потяг

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, тож мирні жителі мусять лишати свої домівки та рятуватися від жахів війни. Із залізничного вокзалу у Житомирі 8 березня відправиться безкоштовний потяг у Львів.

Зауважте, що зараз вагонами Укрзалізниці не лише евакуйовують людей, а й доставляють гуманітарну допомогу. Детальніше про сервіс логістики "Залізна допомога" читайте у нашому матеріалі.

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З Житомира до Львова вирушить безкоштовний потяг

О 12:00 8 березня із залізничного вокзалу Житомира відправляється безкоштовний потяг Житомир – Львів через Бердичів. Потяги курсують щодня.

Пасажири зможуть безкоштовно скористатись цим рейсом. Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей,

– зазначив голова Житомирської ВА Віталій Бунечко.

Зверніть увагу, що Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними.

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