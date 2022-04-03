У Житомирі чоловік продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

Правоохоронці спіймали чоловіка у Житомирі. Він займався продажем тепловізорів, які мали б разом з гуманітарною допомогою відправитися на потреби українських бійців.

Так, поліцейські Житомира спільно зі співробітниками СБУ викрили двох чоловіків. Вони налагодили схему продажу гуманітарної допомоги. Зокрема зловмисники торгували тепловізорами.

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Тепловізори привозили під виглядом гуманітарки

Одного зі зловмисників вдалося спіймати "на гарячому". 58-річний чоловік 2 квітня у Житомирі намагався продати тепловізор. Після цього правоохоронці провели слідчі дії. Вони вилучили з помешкання чоловіка докази, які свідчать про те, що він займався продажем гуманітарної допомоги.



Чоловіки привозили тепловізори з Польщі під виглядом гуманітарки / Фото МВС

Виявилося, що двоє чоловіків з Польщі до України привозили тепловізори під виглядом гуманітарної допомоги. Насправді ж вони не планували відправляти пристрої нічного бачення українським військовим, а займалися їхньою реалізацією.



Насправді техніку зловмисники привозили лише для продажу / Фото МВС

Тепер на зловмисників очікує кримінальне покарання. Вони можуть сісти за ґрати на строк від 3 до 8 років.

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