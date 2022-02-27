У Житомирі лунають сирени: усі негайно в укриття
27 лютого 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Житомир"
Ввечері, 27 лютого, у Житомирі знову залунали сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.
Усім жителям міста потрібно негайно сховатися в укриття.
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Повітряна тривога у Житомирі
Сирени включили о 18:58. Це означає, що жителям міста необхідно слідувати до укриттів та бомбосховищ та перебувати там до сигналу про відбій. Крім того, у місто діє комендантська година. Людям у Житомирі заборонено виходити на вулиці з 18 години вечора.
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