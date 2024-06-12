У Житомирі група невідомих намагалась потрапити в квартиру військового: що їм загрожує

У Житомирі невідомі чоловіки намагалися проникнути у квартиру військовослужбовця. У цей момент там перебувала господиня, але хулігани не реагували на її зауваження.

Стався інцидент у понеділок, 10 червня, після 20:00. У будинок чоловіки потрапили безперешкодно.

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Камери відеоспостереження зафіксували зловмисників

Під час моніторингу соцмереж слідчі встановили, що до квартири сім'ї військовослужбовця намагалися проникнути троє чоловіків.

На запис будинкової камери відеоспостереження потрапив момент, як вони безперешкодно набрали код до вхідних дверей під’їзду, зайшли всередину та піднялися на поверх, де живе військовий.

Зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання,

– кажуть у пресслужбі Житомирської прокуратури.

Наразі слідство встановлює особи чоловіків, які вчинили хуліганські дії щодо сім'ї військового.

У Житомирі затримали агента російської ФСБ

Служба безпеки України у понеділок, 10 червня, затримала 19-річного агента російської ФСБ, який брав участь у підготовці ракетних ударів по військових об'єктах у Житомирі та Одесі, зокрема, по військових навчальних закладах та шпиталях. Наразі зловмисник, який готував диверсії по об'єктах цих міст, перебуває під вартою.

Як встановило слідство, юнак шукав швидкий підробіток в інтернеті. Там він й потрапив у поле зору російських спецслужб. За вказівкою росіян він щодня обходив декілька локацій в Одесі та робив фотознімки, а після цього звітував своєму куратору у Москві. За свою "роботу" хлопець отримував гроші на банківську картку.

Згодом за вказівкою ФСБ він поїхав до Житомирщини, щоб продовжити й там виконувати завдання росіян. Якраз під час чергової розвідки поблизу одного з об'єктів у Житомирі СБУ й затримала зрадника. Йому вручили підозру за статтею про державну зраду, за якою хлопцю загрожує довічне ув'язнення.

Житомирська окружна прокуратура розпочала розслідування за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.