У Житомирі поліцейські серед ночі забрали дитину у п'яної матері
Джерело:поліція Житомирщини
У Житомирі перехожі помітили жінку, яка гуляла, не звертаючи увагу на сильний плач власної дитини. На місце події викликали правоохоронців.
Жінка була п'яна і неадекватна
Інцидент трапився на одній з вулиць міста о 2 годині ночі 15 жовтня. Перехожі помітили, що немовля сильно вовтузилося у візку та двічі ледь не випало, намагаючись вилізти.
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Водночас 34-річна матір абсолютно не зважала на дитину й продовжувала прогулянку. На місці події поліцейські опитали свідків та виявили, що жінка п'яна і перебуває у неадекватному стані. Згодом горе-матір визнала, що випила "кілька пляшок слабоалкогольних напоїв".
Правоохоронці вирішили забрати 1-річного малюка у жінки та відвезли дитину у міську лікарню. Там її оглянули медики та залишили на ніч.
Щодо матері склали адмінпротокол
Ювенальні поліцейські провели з жінкою профілактичну роботу та склали щодо неї адміністративний протокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.
Матеріали спрямовані на розгляд суду. З родиною працюють фахівці соціальних служб. Якщо матір не зробить висновки, й будуть повторні випадки недогляду за дітьми, то вирішуватиметься питання про позбавлення її батьківських прав,
– повідомила начальниця ювенальної превенції Житомира Вікторія Жубро.
До речі, у матері є ще одна мала дитина. Під час нічної прогулянки вона була з бабусею.Зверніть увагу! Загалом з початку 2021 року у Житомирській області виявили 154 факти невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Тепер ці родини перебувають під контролем соціальних служб для проведення комплексної профілактичної роботи.