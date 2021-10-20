У Житомирі поліцейські серед ночі забрали дитину у п'яної матері

У Житомирі перехожі помітили жінку, яка гуляла, не звертаючи увагу на сильний плач власної дитини. На місце події викликали правоохоронців.

Жінка була п'яна і неадекватна

Інцидент трапився на одній з вулиць міста о 2 годині ночі 15 жовтня. Перехожі помітили, що немовля сильно вовтузилося у візку та двічі ледь не випало, намагаючись вилізти.

Читайте також Батько жорстоко побив доньку в Миколаєві: дівчину прооперували

Водночас 34-річна матір абсолютно не зважала на дитину й продовжувала прогулянку. На місці події поліцейські опитали свідків та виявили, що жінка п'яна і перебуває у неадекватному стані. Згодом горе-матір визнала, що випила "кілька пляшок слабоалкогольних напоїв".

Правоохоронці вирішили забрати 1-річного малюка у жінки та відвезли дитину у міську лікарню. Там її оглянули медики та залишили на ніч.

Щодо матері склали адмінпротокол

Ювенальні поліцейські провели з жінкою профілактичну роботу та склали щодо неї адміністративний протокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Матеріали спрямовані на розгляд суду. З родиною працюють фахівці соціальних служб. Якщо матір не зробить висновки, й будуть повторні випадки недогляду за дітьми, то вирішуватиметься питання про позбавлення її батьківських прав,

– повідомила начальниця ювенальної превенції Житомира Вікторія Жубро.

До речі, у матері є ще одна мала дитина. Під час нічної прогулянки вона була з бабусею.

Загалом з початку 2021 року у Житомирській області виявили 154 факти невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Тепер ці родини перебувають під контролем соціальних служб для проведення комплексної профілактичної роботи.