У Житомирі попрощалися з військовими, які загинули за Україну в боях з російськими окупантами
Джерело:пресслужба Житомирської міськради
Сьогодні, 9 березня, у Житомирі попрощалися з військовими, які загинули за Україну в результаті нападу російських військ.
Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
За Україну загинули військові:
- солдат Михайловський Олексій Олексійович, десантник 95-ї бригади;
- підполковник Коваленко Олексій Володимирович, викладач Житомирського військового інституту.
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В останню путь героїв, які хоробро захищали свою землю, з почестями проводжали на військовому кладовищі.
Боротьба за нашу країну триває! По один бік Герої, які захищають кожен клаптик своєї землі. По інший – нелюди, які навіть не розуміють за що воюють і вмирають. Слава Україні! Героям Слава!
– йдеться у повідомленні міськради Житомира.
Прощання з українськими військовими / Фото Житомирської міськради
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