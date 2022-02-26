У Житомирі повітряна тривога: лунають сирени
Джерело:фейсбук Житомирської ОДА
Російські окупаційні війська ведуть обстріли та наступи на територію України. У кількох містах раніше оголосили тривогу, тепер сирени лунають і в Житомирі.
В Житомирській ОДА підтвердили цю інформацію. Мешканців Житомила просимо спуститися в найближче укриття.
До теми Мешканці Броварів мають позначити себе жовтою стрічкою
Мапу з укриттями міста ви можете переглянути тут.
УВАГА! У Житомирі оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що близько 6 ранку повітряна тривога також лунала у Львові, Рівному, Черкасах, Херсоні та Умані. А о 7:20 оголосили повітряну небезпеку в Одесі та Харкові.
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