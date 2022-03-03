У Житомирі повітряна тривога – негайно вирушайте у сховище
У Житомирі пролунали сирени. Негайно вирушайте до укриттів, адже це може врятувати вам життя.
Близько 7:30 у Житомирі пролунала сирена. Це означає, що потрібно негайно ж перебратися до укриттів, щоб перечекати загрозу.
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Що робити, якщо почули сирени
- Необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор, щоб почути розпорядження місцевої влади.
- Візьміть із собою "тривожну валізку" (документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни, ліки).
- Вирушайте до укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо).
Якщо у вас немає можливості спуститися до сховища, то ви можете сховатися у власній оселі. Для цього важливо відійти від вікон, лягти на підлогу у коридорі або ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів бажано спуститися до квартир на нижніх.
Наголошуємо на тому, що в укритті потрібно перебувати доти, поки не отримаєте інформацію про відбій повітряної тривоги.
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