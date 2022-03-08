У Житомирі та Вінниці повітряна тривога: усі в укриття

Ворог знизив темп наступу, але продовжує бомбардувати українські міста. Окупанти цілять у житлові райони та намагаються завдати шкоди мирним жителям.

Завдяки відважним українським героям окупанти не змогли досягнути жодної своєї цілі та зазнають шалених втрат. Ворог вирішив опуститися до найбільшої підлості – обстрілу цивільних.

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Тривога у Житомирі та Вінниці

У Житомирі та Вінниці оголошено повітряну тривогу, є загроза ворожого обстрілу. Усім мешканцям міста потрібно негайно піти в укриття.

Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного сигналу.

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