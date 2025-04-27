У Житомирі пролунали вибухи

У ніч проти 27 квітня Україну атакують дрони-камікадзе. У Житомирі після орівночі пролунали кілька вибухів.

Кореспонденти 24 Каналу повідомили одразу про кілька вибухів у місті, які пролунали фактично поспіль.

Дивіться також У Павлограді пролунали вибухи

Місцева влада просить не знімати роботу ППО

Поліція Житомирської області у своєму телеграм-каналі звернулась до жителів обласного центру та регіону. Правоохоронці просять не допомагати ворогу та не знімати роботу ППО.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили: на Житомир рухаються російські безпілотники. Також про роботу сил протиповітряної оборони інформували і на Київщині.



Потужні вибухи чули і у Павлограді дещо раніше. Наразі невідомі наслідки атаки окупантів. Слід очікувати інформації від офіційних джерел. Повітряна тривога через "Шахеди" оголошена у більшості регіонів України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.