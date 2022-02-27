По аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі, – Держспецзв'язок
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку повідомили, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Увечері 27 лютого з білоруської території випустили ракету "Іскандер".
Заява мера Житомира
Сергій Сухомлин – мер Житомира – тим часом заявив: було два влучення. Водночас очільник міста повідомив, що влучили, вочевидь, у військові склади. На них вже давно нічого не було. Критично важливо інфраструктура – не пошкоджена.
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Ракету випустили з Білорусі
Антон Геращенко повідомив, що ракету випустили з території Білорусі близько 17:00.
А ось куди влучила випущена близько 17:00 з території Білорусі "Іскандера", про яку писав пів години тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира,
– написав Геращенко.
Він попередив: це означає, що Волинській, Рівненській та Житомирській областям треба готуватись відбиватися не тільки від російських, але й від білоруських окупантів.
Ракета окупантів влучила у Житомир: дивіться відео
Влучення ракети "Іскандер": дивіться відео з телеграм-каналу Pravda GerashchenkoЗверніть увагу! "Іскандер" – це вид балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК). Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — мінімум 500 кілометрів. Загалом вона може сягати 700 кілометрів.
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