По аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі, – Держспецзв'язок

У Держспецзв'язку повідомили, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Увечері 27 лютого з білоруської території випустили ракету "Іскандер".

Заява мера Житомира

Сергій Сухомлин – мер Житомира – тим часом заявив: було два влучення. Водночас очільник міста повідомив, що влучили, вочевидь, у військові склади. На них вже давно нічого не було. Критично важливо інфраструктура – не пошкоджена.

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Ракету випустили з Білорусі

Антон Геращенко повідомив, що ракету випустили з території Білорусі близько 17:00.

А ось куди влучила випущена близько 17:00 з території Білорусі "Іскандера", про яку писав пів години тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира,

– написав Геращенко.

Він попередив: це означає, що Волинській, Рівненській та Житомирській областям треба готуватись відбиватися не тільки від російських, але й від білоруських окупантів.

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Влучення ракети "Іскандер": дивіться відео з телеграм-каналу Pravda Gerashchenko

"Іскандер" – це вид балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК). Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — мінімум 500 кілометрів. Загалом вона може сягати 700 кілометрів.

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