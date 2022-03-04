У Житомирі ракета влучила в школу

Окупанти нанесли ракетний або бомбовий удар по 25 школі міста Житомир.

Міський голова Житомира зазначив, що 4 березня близько дев'ятої години ранку у Житомирі пролунав вибуху. Окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру й влучили у школу.

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Фактично зруйновано пів школи. Йдуть рятувальні роботи, інформація про жертв та постраждалих уточнюється,

– заявив Сергій Сухомлин.

Відео наслідків потрапляння ракети у 25 школу Житомира:

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