У Житомирі ракета влучила в школу
4 березня 2022 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:Сергій Сухомлин
Окупанти нанесли ракетний або бомбовий удар по 25 школі міста Житомир.
Міський голова Житомира зазначив, що 4 березня близько дев'ятої години ранку у Житомирі пролунав вибуху. Окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру й влучили у школу.
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Фактично зруйновано пів школи. Йдуть рятувальні роботи, інформація про жертв та постраждалих уточнюється,
– заявив Сергій Сухомлин.
Відео наслідків потрапляння ракети у 25 школу Житомира:
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