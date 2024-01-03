Під Житомиром сталася аварія, рух транспорту ускладнений

Масштабна ДТП сталася під Житомиром зранку 3 січня. Рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.

У повідомленні патрульної поліції Житомирської області ідеться, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Дивіться також У центрі Києва пасажир Porsche відкрив "п’яну" стрілянину: його затримано

Аварія за участі п'яти авто сталася близько 9:00 на 142 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп. Вказують, що це об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області.

На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух.

"Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", – ідеться у повідомленні.



Під Житомиром сталась ДТП / Фото Нацполіції

ДТП та аварії в Україні: останні новини