Прострелений хребет і шлунок: у Житомирі рятують 9-річного хлопчика, якого поранив військовий
13 липня 2021 , 10:11
Джерело:ТСН
Житомирські медики намагаються врятувати хлопчика, якого 12 липня у Новограді-Волинському поранив військовий. У дитини – прострелений хребет, шлунок та селезінка.
Спершу правоохоронці повідомили, що хлопчика поранили під час прогулянки біля річки. Однак згодом поліцейські встановили: дитину поранили у батьківському домі.
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Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють деталі інциденту.
Деталі інциденту
- У лікарню хлопчика привіз знайомий його батьків – 43-річний киянин.
- Дитину відразу госпіталізували до реанімаційного відділення.
- На місці злочину – у домі постраждалого хлопчика – правоохоронці вилучили кулю калібром 9 міліметрів, а також – інші речові докази.
- За даними правоохоронців, дитину поранив військовослужбовець з Києва. Напередодні він прибув у Новоград-Волинський.
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