У Житомирі триває повітряна тривога – чути вибухи

Мешканці Житомира, не покидайте укриття! 4 березня станом на 23:32 у місті все ще триває повітряна тривога.

Повертатися з укриття можна буде лише тоді, коли почуєьте відбій повітряної тривоги. Про це обов'язково повідомлять офіційні ресурси.

Раніше Зеленський: Ракета вдарила по дітях у Житомирі – це реальність, коли приходить "братська" Росія

Як написали у телеграм-каналі "РБК-Україна" о 23:36, у Житомирі було чути вибухи. Втім, жодних подробиць про це наразі ще немає.

Евакуація з Житомира

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з Житомира. Перший поїзд відправитися до Бердичева, далі у напрямку Львова. Поїзди 2 березня курсують щодня – відправлення о 13:00.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!