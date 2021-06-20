У Житомирі вантажівка провалилась під землю: фото, відео

У Житомирі 19 червня на майдані Соборному могли спостерігати незвичне видовище. Вантажний автомобіль в прямому значенні провалився під асфальт. Транспортний засіб довелось витягати з пастки з допомогою крану.

Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. На майдані відновлювали асфальтне покриття.

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Постраждалих в результаті інциденту немає

Вантажівка була повністю завантажена будівельними матеріалами. Отож вона просто провалилась у порожнє технічне підвальне приміщення. На щастя, внаслідок такої небезпечної пригоди постраждалих немає.

На те, аби витягнути вантажівку з-під землі, витратили 3 години. Для цього знадобився будівельний кран, який і підняв транспортний засіб на поверхню.

Дивіться фото з місця події / Фото Житомир.Info:

Дивіться відео, як рятували вантажівку/ Відео "Водії України" та Житомир.Info

На трасі Київ – Чоп сталась аварія з вантажівкою

Зазначимо, що 18 червня ДТП за участю автоцистерни сталась на трасі Київ – Чоп. Не розминулись ВАЗ, Infiniti та вантажівка між селом Кізлів та містом Буськ, що на Львівщині. Внаслідок аварії автоцистерна, навантажена бітумом, перекинулась на бік. На щастя, жертв у ДТП немає, проте водії ВАЗ та вантажівки отримали травми.