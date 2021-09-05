У Житомирі вбили молоду матір із донькою, а квартиру підпалили

В одному з житлових районів Житомира 4 вересня сталася трагедія. Невідомі вбили матір та її дитину, а згодом підпалили їхню квартиру, аби приховати сліди свого злочину.

Розслідують загадкову справу правоохоронці Нацполіції в Житомирській області.

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Як розповіли поліцейські, вони отримали повідомлення від рятувальників, що після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки в Житомирі виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Згодом з'ясували, що загиблими є:

36-річна житомирянка,

її 13-річна донька

Родина проживала у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти.

Правоохоронці вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 про умисне вбивство. Поліція встановлює особи підозрюваних, слідчо-розшукові заходи тривають.



Будинок, де сталася пожежа / Фото Нацполіції



На місці працює поліція / Фото Нацполіції