У Житомирі визначилися із завершенням навчального року

Навчальний рік у Житомирі завершиться у штатному режимі. Тобто так само як і в довоєнний період.

Про це 8 квітня в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Житомира. Він зазначив, що наразі в місті дистанційне навчання.

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"В управлінні освіти запевняють, що до травня встигнуть наздогнати навчальну програму. Школярі отримають атестати й матимуть змогу вступати до університетів", – сказав журналіст.

Що з дитячими садочками

За словами кореспондента, вже кілька днів у Житомирі працює один дитячий садочок. Він є черговим. Тобто для людей, які не можуть залишати дітей вдома (це працівники важливих інфраструктур, медики, військові).

Зараз розв'язують питання про відновлення роботи ще декількох таких дитячих садочків, оскільки люди повертаються до роботи, а місто до нормального життя,

– розповів журналіст.

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