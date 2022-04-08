На Житомирщині етнічний росіянин закликав Росію захопити владу в Україні
Джерело:"Суспільне. Новини"
СБУ затримала у Житомирі місцевого жителя – етнічного росіянина. Він закликав до насильницької зміни державної влади в Україні.
Зловмисник діяв у соцмережах. Зокрема, він підтримував "денацифікацію" та "денаціоналізацію".
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Росіянин закликав захопити владу в Україні
Речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк розповіла, що у Житомирі затримали місцевого жителя, який поширював у соцмережах проросійський контент. Чоловік є етнічним росіянином, однак все життя прожив в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів він закликав до насильної зміни та захоплення державної влади.
Цей чоловік поширював проросійський контент із закликом до силової "денацифікації" та "денаціоналізації" України, в тому числі репостив відеоматеріали зі зверненнями до президента країни-агресора із проханням "звільнити" першу столицю України "миротворчими військами РФ",
– додала Мартинюк.
Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці знайшли мобільні термінали та комп'ютери з доказами його роботи на користь ворога. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Наразі триває досудове розслідування.
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